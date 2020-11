Het strijdershart van Kemar Lawrence: ondanks krampen wilde de Jamaicaan niet van het veld

Eindelijk maakte Kemar Lawrence weer zijn opwachting in de Jupiler Pro League. Omwille van privéproblemen was het maanden geleden dat de Jamaicaan, die tijdens de vorige wintermercato overkwam uit de MLS, nog eens speelde. En dat heeft hij gevoeld tegen Antwerp.

Een kwartier voor tijd was de brandstoftank van Kemar Lawrence helemaal leeg. Met krampen stormpelde hij van het veld, met frisse tegenzin weliswaar. Vincent Kompany was na afloop echter formeel: "Ik heb hem eens goed vastgepakt na het einde van de match. Ik wist 100% zeker dat die krampen zouden gaan opspelen. Ik hield Luckassen achter de hand om hem te vervangen."

De Jamaicaan komt van heel ver terug, maar moest meteen voor de leeuwen gegooid worden tegen Antwerp. Bogdan Mykhaylichenko, de vaste waarde op linskachter, testte positief op Covid-19. "Naast de fysieke impact van Kemar, wil ik toch ook zijn vocale impact onderstrepen, zijn persoonlijkheid", aldus Kompany.

"Iets wat in deze jonge groep zeker niet onbelangrijk is. Vergeet niet dat hij titels heeft gewonnen in de Verenigde Staten. Ik moet hem feliciteren met zijn prestatie na al wat hij meegemaakt heeft de voorbije maanden. Dit is een belangrijk moment voor hem."