De meest veeleisende coach uit de JPL? "Ik wil geen bodybuilders, maar ze moeten wel 15 keer kunnen pompen"

Je hebt wel al eens tegenstanders van KV Oostende die na de wedstrijd geen pap meer kunnen zeggen en iets verderop zitten de KVO'ers dan weeral volop te dollen. Dat is geen toeval. Trainer Alexander Blessin wil zijn spelers op en top fit. En niet enkel hun longen en benen...

Blessin is daarin wat een freak. Het is zijn stokpaardje. “Niet de trainingen leiden tot spierblessures, wel een niet-gebalanceerd lichaam. Waarom voetbalt Cristiano Ronaldo op zijn 35ste nog op zo'n niveau? Omdat elk spiertje getraind is. Een sterk bovenlichaam is cruciaal om kwetsuren te vermijden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Het is een aspect dat veel voetballers over het hoofd zien. "Ik zie soms spelers die niet eens vijftien keer kunnen pompen. Dat is een probleem in het voetbal. Dan kan je geen prof zijn. Kinderen beginnen te voetballen, maar trainen alleen hun benen. Zo raken ze uit evenwicht. Ze moeten judo doen, atletiek, basket… Alles voor een betere coördinatie. Ik wil geen bodybuilders, maar zeker na de lange inactiviteit door corona zag ik jongens die volledig uit balans waren."