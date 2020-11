KVM blijft goed spelen én zichzelf in de voet schieten: "De spelers doen dat niet expres"

Een volledig mislukte terugspeelbal van Kaboré. Dat was deze keer waardoor KV Mechelen maximaal een punt moet pakken. Haast elke keer als de Mechelaars in een mogelijk winnende positie komen, is er wel iets waardoor ze het zelf weggeven.

Dat blijft dus ook maar duren. Vaak gaat het gepaard met het missen van kansen. Denken we maar aan het gebrek aan efficiëntie tegen Anderlecht bij 0-0, het niet maken van de 2-0 tegen Cercle, Vranckx die haast van op de doellijn vergat te scoren tegen KVO.

Door een misser achterin van Bushiri werd een onnodige nederlaag geleden bij AA Gent. Thuis tegen KV Kortrijk was de overwinning in de maak bij een 1-0-voorsprong, maar keerde het dan weer na een rode kaart voor Kaboré.

Ontgoochelde Kaboré

Diezelfde Kaboré was nu dus opnieuw de antiheld en dat hakte er wel in. "Hij was ontgoocheld, ja. Dat is normaal als je in de fout gaat. Dat is logisch", zei trainer Wouter Vrancken hierover. Ook bij de 1-1 ging Kaboré al niet vrijuit door de buitenspelval op te heffen. "Daar zijn afspraken over gemaakt en het is vooral bij die ene stilstaande fase dat die niet gerespecteerd zijn."

Zonde om op deze manier tegengoals te slikken. "Als je naar de beelden kijkt, denk je dat Voet en De Camargo wachten, maar zij stappen op het juiste moment in. Als één speler dat doet, moet de rest dat natuurlijk ook doen", beseft Wouter Vrancken.

Frustrerend voor trainer én spelers

In elk geval is het reeds al te vaak zo geweest dat KV Mechelen het zichzelf moeilijk maakte terwijl er wel puntengewin in zat. "Of dat voor een trainer niet frustrerend is? Ja, maar voor de spelers ook. De spelers doen dat niet expres", blijft Vrancken het bedekken met de mantel der liefde.

Met het spelniveau is weinig mis en daar blijft de Mechelse coach op hameren. Twee draws tegen topteams moeten ook het vertrouwen sterken. "Of dit een ommekeer is? We hebben al veel goede wedstrijden gespeeld. We pakken verdiend een punt tegen Club Brugge en Charleroi, maar we hadden op andere momenten ook al meer punten verdiend."