CIJFER VAN DE WEEK: 0,91 - Club Brugge heeft dringend werk aan de winkel achterin, maar Imke Courtois is duidelijk: "Zij zitten in zwaardere dip"

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we even de cijfers van Club Brugge in de Jupiler Pro League. In Europa kregen ze een zware nederlaag te verwerken tegen Borussia Dortmund, maar dat is natuurlijk een ander niveau dan de JPL.

Maar: ook in de vaderlandse competitie gaat het eigenlijk niet zo goed met blauw-zwart dit seizoen. 20 op 33, dat is een teleurstellend bilan - zeker gezien ze vorig jaar zo dominant waren dat ze met Kerstmis al zo goed als kampioen leken.

Deze keer gaat het moeizamer, het hele peloton bovenin staat binnen vier punten van elkaar in een ongetwijfeld spannend seizoen. Daarbij wordt vooral naar de verdediging van blauw-zwart gekeken, die er al een paar keer niet helemaal goed uit zag.

Club Brugge slikte 10 tegengoals op 11 wedstrijden, of een gemiddelde van 0,91 per wedstrijd. Enkel Standard en - opvallend? - KV Oostende doen beter, dus zo slecht kan je het verdedigend nu ook weer niet noemen bij blauw-zwart. Ook Charleroi zit aan 10 tegengoals in 11 matchen.

14 tegengoals vorig jaar

En toch: in vergelijking met vorig seizoen is het verschil wel enorm. Toen slikte blauw-zwart in 29 wedstrijden amper 14(!) goals, een gemiddelde van 0,48 per wedstrijd. Het tiende en elfde tegendoelpunt slikten ze toen pas op speeldag ... 23 tegen Kortrijk.

Het is dus een deeltje perceptie, maar ook een deeltje realiteit: de dominantie kwam vorig seizoen voor een deeltje ook vanuit puntenpakker Simon Mignolet en een erg stevige defensie, die dit seizoen ook al af te rekenen kreeg met blessures, corona en andere pech. "Ik vind het dipje deze week bij Diatta en Dennis overigens groter dan bij de verdediging", prikte Imke Courtois dan weer in De Zondag. "Structureel is er geen probleem achterin."