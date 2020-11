Zijn leven hing aan een zijden draadje: niet alleen bloedprop, maar ook afkickverschijnselen houden Maradona in ziekenhuis

Wat is er nu precies aan de hand met Diego Maradona? De Argentijn is aan de beterhand en mag deze week het ziekenhuis verlaten. Maar het is echt wel nipt geweest...

Het begon met een ziekenhuisopname na klachten van depressie en waanideeën bij Diego Maradona. Pluisje kwam aan met verschijnselen van bloedarmoede en uitdrogingsverschijnselen. De dokters beslisten daarop om dieper te graven. Bij die onderzoeken is uiteindelijk een bloedprop tussen de hersenen en de schedel geconstateerd. Maradona werd met spoed geopereerd. De Argentijnse dokters bevestigen dat hij door het oog van de naald gekropen is. Afkickverschijnselen Maradona verblijft momenteel nog in het ziekenhuis omdat hij kampt met ontwenningsverschijnselen. Het is geen geheim dat Pluisje verslaafd is aan alcohol en drugs. En de oorzaak van bovengenoemde problemen kennen we ook ineens…