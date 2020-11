François Fornieri legt uit waarom hij de stekker uit de deal met Standard trok, maar laat nog een sprankeltje hoop

Het leek erop dat 50% van de aandelen van Standard in handen zouden komen van François Fornieri, maar de Luikse zakenman trekt zich terug uit de deal. Bij de Franstalige openbare omroep van ons land gaf hij een woordje uitleg bij die keuze.

François Fornieri geeft aan dat de deal zo goed als rond was. "Het nodige geld stond op mijn rekeningen, daar lag het probleem niet", preciseerde hij bij RTBF. "Op 31 oktober zou de deal afgehandeld worden. Alles was in orde, maar een element hield me tegen."

"Na een analyse lieten mijn mensen bij de banken me weten dat de investering in Standard te risicovol zou zijn. De club riskeert volgens hen ernstige juridische en financiële problemen in de toekomst. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben op mijn bedrijven.

Stadiondossier

"Ook wat het stadion betreft was er een meningsverschil. Ik vind dat een stadion aan de club moet toebehoren en niet aan een vastgoedbedrijf, waaraan het zopas verkocht is."

De deal ging dus niet door, al wil dat niet zeggen dat er geen oplossing meer uit de bus kan komen. "De scheiding tussen de twee partijen is nog niet van definitieve aard", besloot Fornieri.