Debat van de week: "Het is onverantwoord" - Wat vinden jullie van interlands in de coronacontext? (En u ziet deze Belgische clubs overwinteren!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Europese kansen van de Belgische teams in Europa. En daarin was u vrij duidelijk. Antwerp maakt volgens u het meeste kans om zich te plaatsen voor de Europese lente (92%), terwijl ook Club Brugge (73%) volgens u een grote kans maakt. Standard en Gent zijn voor u kansloos, na de nederlagen van afgelopen donderdag is dat zelfs al bijna mathematisch het geval. Deze week gaan we eens kijken naar de zaken die deze week op het programma staan, met daarbij oefenwedstrijden en de Nations League. Diverse analisten maakten zich daar deze week toch wel wat druk in. Zowel Peter Vandenbempt als Hein Vanhaezebrouck kunnen er niet bij dat er op dit moment nog interlandvoetbal is, gezien de coronacontext. Maar wat vinden jullie? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Vinden jullie interlandvoetbal in deze coronacontext nog kunnen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, ook dat kan veilig georganiseerd worden 8% Ja, maar enkel de Nations League - de oefenmatchen zijn er teveel aan 15% Neen, dit is niet het moment 73% Andere mening (verduidelijk in reacties) 4% Stem Je kan nog stemmen tot 14/11/2020 11:00.