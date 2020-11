Maradona is ontslagen uit het ziekenhuis, maar... Pluisje mag niet naar huis

Diego Maradona heeft het ziekenhuis in Buenos Aires verlaten. De Argentijn mag echter niet naar huis, maar verblijft in een afkickcentrum.

We lieten eerder al weten dat Diego Maradona sinds zijn opname in het ziekenhuis last heeft van afkickverschijnselen. Dat kan je HIER nog eens nalezen. De komende weken gaat hij een nieuwe poging doen om te ontwennen.

Pluisje heeft ondertussen het ziekenhuis verlaten. Maradona was er opgenomen met uitdrogingsverschijnselen en bloedarmoede, maar moest plots met spoed onder het mes voor een bloedprop in de hersenen.