Gert Verheyen onder de indruk van jonge Belg: "Hij heeft de fysieke kwaliteiten om in Duitsland of Italië mee te kunnen"

Heel wat jonge Belgen maken de laatste weken en maanden de nodige indruk. En dat gaat verder dan de namen die steevast opduiken. Zo is Gert Verheyen onder de indruk van een naam die minder vaak valt.

Jelle Bataille is steeds belangrijker aan het worden voor KV Oostende. De rechtsachter komt uit de jeugdopleiding van de club en heeft nog een contract tot 2022 bij de Kustboys.

Afgelopen weekend pakte hij nog twee keer geel tegen Club Brugge, al was er over die eerste gele kaart zeker wat te vertellen (lees er HIER nog eens wat meer over).

En toch: Bataille heeft al wat indruk gemaakt. Ook op coaches, ex-coaches en analisten. Gert Verheyen hoort bij de laatste twee categorieën.

"Jelle gaat het verder brengen dan Oostende. De Belgische top? Misschien wel hoger, want hij heeft de fysieke kwaliteiten waarmee je in Duitsland of Italië terechtkan. Wat pakweg Marusic doet bij Lazio, kan Jelle in de toekomst ook."