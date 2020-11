Oostende en Club Brugge reageren op hét sleutelmoment: "Was zelfs geen fout" vs "Hadden ook vóór rode kaart al mogelijkheden"

Het omslagpunt in KV Oostende - Club Brugge? Dat was misschien wel de uitsluiting van Jelle Bataille. Hij kreeg twee keer geel en daar was toch wel wat over te vertellen achteraf.

Bij de Kustboys waren ze niet echt te spreken over de uitsluiting: "Voor mij is het geen rode kaart, de eerste gele begreep ik helemaal niet", vond Arhur Theate. "Het is geen geel, het is zelfs geen fout, dus ik denk dat iedereen dat gezien heeft en dat het geen uitsluiting verdiende." Kantelmoment Ook coach Alexander Blessin had zijn mening: "De eerste gele kaart leek me geen geel, maar de tweede was wel duidelijk. Het was het kantelmoment, daarna zagen we de kwaliteiten van Club Brugge." Philippe Clement van zijn kant zag het toch enigszins anders: "De mogelijkheden zijn er geweest ook voor de rode kaart. En de rode kaart is ook afgedwongen doordat we met onze spelers de fouten bij hen afdwingen."