De spreekwoordelijke druppel! Harde kern van Antwerp spuwt Lamkel Zé uit en laat hem dat duidelijk weten

Didier Lamkel Zé heeft het helemaal verkorven. De flankaanvaller bleef een cultfiguur voor de fans van Antwerp FC, maar ook bij de harde kern heeft hij alle steun verloren.

Zelfs Beerschot mag me bellen

Bovendstaande quote werd eerder deze week opgetekend uit de mond van Didier Lamkel Zé. Het was al opvallend dat de harde kern van Antwerp FC zijn bezoek aan het Kiel had genegeerd. Maar deze keer is de maat vol.

Met spandoeken aan de Bosuil en aan het appartement van de flankaanvaller maakt sfeergroep Antwerp Dynamite duidelijk dat het tijd is dat LZ7 andere oorden opzoekt. "Niemand staat boven onze club" en "Rot op, Didier" zijn duidelijke woorden.