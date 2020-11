Beterschap tegen Antwerp? KV Oostende reageert na laat puntenverlies tegen Standard en Club Brugge: "Daar ligt het niet aan"

KV Oostende speelde een sterke wedstrijd tegen Club Brugge, maar na een rode kaart ging het alsnog kopje onder. En dat is meteen de tweede keer op rij.

De Kustboys verloren laat in de wedstrijd op Sclessin tegen Standard, hetzelfde gebeurde in eigen huis tegen Club Brugge. Geen schande op zich natuurlijk, maar wel jammer en pijnlijk voor de Oostendenaren, die van meer droomden.

"Het is zeer jammer en zuur, want voor de tweede keer op rij slikken we een doelpunt in het slot van de wedstrijd. We gaan nu hard werken en alles geven binnen twee weken tegen Antwerp", aldus Arthur Theate na de match.

Fysieke paraatheid

"We gaan er alles aan doen om het tegen Antwerp beter te doen", pikte Anton Tanghe in. "Waar het aan ligt? Niet aan onze fysieke paraatheid denk ik, het zal ook gewoon wat met pech te maken hebben al valt het nu op omdat het twee matchen na elkaar gebeurd is. Fysiek staan we redelijk sterk met onze ploeg."

