Philippe Clement: "Gemengd gevoel? Zou Oostende tekort doen zijn" en "Hun data zijn zelfs beter dan die van ons"

Club Brugge pakte de volle buit op bezoek bij KV Oostende en is zo co-leider in de Jupiler Pro League. Philippe Clement was een tevreden man na de driepunter.

"Of ik gemengde gevoelens heb bij deze match? Neen, dat zou Oostende tekort doen zijn. Het is een moeilijke ploeg om tegen te spelen en ruimtes tegen te vinden en dat hebben mijn spelers goed gedaan", aldus Clement. Heel stevig blok "Het was niet evident. Was alles perfect? Neen, zeker en vast niet. Maar mijn ploeg heeft wel mentaliteit getoond en dus is dit een verdiende overwinning. KV Oostende is een heel stevig blok", had de oefenmeester lof voor de tegenstander. "Vorig jaar hadden wij qua kilometers aan hoge intensiteit en dergelijke meer de beste cijfers. Onze data zijn nu beter dan vorig seizoen, maar Oostende overtroeft ons op dat gebied. Dat toont aan dat hier goed gewerkt is."