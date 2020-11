CIJFER VAN DE WEEK: 5.25 - Beerschot bijna de spectaculairste van Europa, maar waar is ook nog veel te beleven in de Jupiler Pro League?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we even het spektakel op de Belgische en Europese voetbalvelden na een drietal maanden. En daar valt wel degelijk al een en ander over te zeggen, want aan spektakel geen gebrek in coronatijden zo blijkt.

Beerschot was al bij de meest spectaculaire teams van Europa en deed er met de 5-5 tegen Kortrijk voor de interlandbreak nog een schepje bovenop. "Goed voor onze spektakelstatistieken", kon er een lachje af bij Frans. "Natuurlijk heb je als verdediger niet graag vijf goals binnen, maar onze spelstijl levert ons ook punten op."

Met 33 gemaakte goals en 30 tegendoelpunten doet niemand in de Jupiler Pro League beter qua "spektakelwaarde", met liefst 5.25 goals in een wedstrijd van Beerschot. We vergeleken het met de andere teams uit de Jupiler Pro League.

En ook Europees doet Beerschot het enorm goed. Enkel Bayern München doet - met 38 doelpunten in hun zeven duels tot op heden - nog straffer met 5.43 doelpunten per wedstrijd waaraan ze deelnamen. De andere topclubs doen minder in de grote competities.