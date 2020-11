Nog geen potten gebroken bij KAA Gent, maar recordaankoop kijkt al vooruit: "Binnen twee à drie jaar naar topcompetitie"

Bij KAA Gent waren de ambities voor dit seizoen torenhoog, de inspanningen op de transfermarkt waren dan ook navenant. De prestaties op het veld laten echter te wensen over en dat zal een enorme teleurstelling zijn voor De Witte en Louwagie.

Eén van de illustraties van die enorme ambities was het aantrekken van Nurio Fortuna van Charleroi. Met zes miljoen euro is hij de duurste ingaande transfer ooit van KAA Gent. De Buffalo's troefden daarmee ook enkele buitenlandse gegadigden af.

"Ik had de mogelijkheden om naar Frankrijk of Engeland te trekken. Maar ik verkoos ervoor om in een kampioenschap te blijven dat ik kende en ook de zekerheid van Europees voetbal trok mij aan", onthult de linksachter in La Capitale.

Na enkele mindere prestaties heeft de 25-jarige Angolees zijn basisplaats verloren aan Mohammadi. Fortuna wil koste wat het kost slagen bij Gent. "Binnen twee à drie jaar wil ik dan graag naar een topcompetitie."