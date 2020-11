'Marseille schakelt versnelling hoger en gooit er enkele miljoenen bij om Genk-sterkhouder naar Côte d'Azur te halen'

Olympique Marseille gaat in januari een nieuwe poging doen om Joakim Maehle naar Frankrijk te halen. Het lijkt ondenkbaar dat KRC Genk opnieuw kan weigeren. De Deense flankverdediger zit al eventjes niet meer met zijn hoofd in Limburg.

Olympique Marseille bracht in de sloturen van de zomermercato een bod van dertien miljoen euro uit. De Zuid-Franse topclub had al een akkoord met Joakim Maehle, maar KRC Genk ging niet akkoord.

Maehle was furieus. En de woede van de 23-jarige Deense international is nog niet bekoeld. Afgelopen week liet hij in zijn vaderland nog weten dat hij zo snel mogelijk wil vertrekken uit Limburg.

Nieuwe kans?

De Franse kranten weten dat Marseille een nieuw bod voorbereid. Het lijkt haast ondenkbaar dat Genk de speler opnieuw zal tegenhouden. Al zal er een bod van zo’n vijftien miljoen euro nodig zijn om Dimitri De Condé te overtuigen.