Didier Lamkel Zé en KAA Gent een item? Wim De Decker reageert kristalhelder

Didier Lamkel Zé behoort al een tijd niet meer tot de A-kern van Royal Antwerp FC. En toen de hoofdmacht van de Great Old in Oostenrijk zat voor de Europa League zat de Kameroener doodleuk... in de Ghelamco Arena.

Wie Didier Lamkel Zé op Instagram volgt ziet geregeld hoogtepunten van Zé op een voetbalveld, FIFA-wedstrijden, dansjes in de kleedkamer en nog maar goals van hemzelf de revue passeren. Donderdag gaf hij echter aan dat hij in de Ghelamco Arena zat. Zoiets doet de geruchtenmolen uiteraard op hol slaan. Zeker omdat Wim De Decker, vorig jaar T2 bij RAFC, nu hoofdtrainer is in de Arteveldestad. We hebben Didier intern ook nooit besproken. Maar de coach was klaar en duidelijk over het thema Lamkel Zé. Ik ving inderdaad een aantal cowboyverhalen op maar ik kan duidelijk zijn: (...) ik sta niet op die beelden van Lamkel Zé", reageerde De Decker bij Het Nieuwsblad. "De voorbije uren werd ik echt bedolven onder de berichtjes. We hebben Didier intern ook nooit besproken. Natuurlijk ken ik hem heel goed, maar dat is helemaal niet aan de orde", besloot hij.