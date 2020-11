"Als Leo niet scoort, scheelt er iets": ploegmaats en tegenstanders laten hun licht schijnen op doelpuntenmachine van RWDM

Sinds enkele weken is Leonardo Rocha terug in 1B, waar hij zich twee seizoenen geleden bij Lommel nog tot topschutter kroonde. Na een verloren seizoen bij Eupen timmert de Portugees dit seizoen weer aan de weg terug bij RWDM.

En met succes! Met zeven goals in vijf matchen schoot hij als een komeet uit de startblokken. Niet evident, zeker niet als je weet dat hij vorig seizoen door een zware knieblessure in rook zag opgaan. Lees hier nog eens alles over zijn parcours tot dusver. Hoe dan ook liggen de zorgen achter hem. Rocha speelt weer, en Rocha scoort weer. Voetbalkrant.com sprak met enkele (ex-)ploegmaats van de goalgetter van RWDM, dat hem dit seizoen huurt van Eupen.

Nils Schouterden (ex-ploegmaat bij Eupen): "Leo is niet de grootste werker op het veld, maar hij is enorm nuttig in en rond de zestien meter. En hij heeft die neus voor goals. Dat hij het zo goed doet bij RWDM verbaast me dan ook niet. Misschien nam hij het vorig seizoen bij Eupen iets te makkelijk op. Hij had het mentaal even zwaar nadat hij naast de ploeg viel, gevolgd door die zware knieblessure. Toen RWDM kwam aankloppen, twijfelde hij. Ik gaf aan dat hij dat moest doen om weer aan spelen toe te komen. Om te tonen dat dat topseizoen bij Lommel geen toeval was. Hij heeft alle kwaliteiten om het ook in 1A te maken. Leo heeft nu ook wel beseft dat dat niet vanzelf zal gaan. Ik geloof alvast in hem."

Als hij niet scoort, scheelt er iets

Glenn Claes (ploegmaat bij RWDM): "Ik ken hem nu al een tijdje (Claes speelde eerder al met Rocha samen bij Lommel, nvdr.), maar hij blijft mij verbazen. Hij is erg groot, maar kan zoveel meer dan koppen. Hij is erg nuttig als aanspeelpunt en wint zoveel duels. Daarnaast kan hij ook nog erg goed voetballen. Maar vooral: hij scoort altijd en overal, hé. Als Leo niet scoort, scheelt er iets."

"Ik moet zeggen dat hij in vergelijking met het seizoen bij Lommel volwassener geworden is. Bij Lommel lachten we er wel eens mee dat hij een kind was in een reuzenlichaam. Hij is nog steeds die goedlachse kerel, maar hij weet wanneer er serieus gewerkt moet worden. Ook is hij voor en na de training veel meer met zijn lichaam bezig, wat misschien nog de nasleep van die zware knieblessure is."

Blok graniet

Glenn Neven (ex-ploegmaat bij Lommel, komende zondag tegenstander van Rocha): "Het is ongelooflijk straf wat hij doet. Je zou denken dat hij weer matchritme zou gaan opdoen na een jaar blessureleed, maar hij doet veel meer dan dat. Al verbaast het me niet helemaal, ook bij Lommel was hij erg bepalend. Hij is als spits erg all-round. Hij is veel meer dan die targetspits die een bal bijhoudt. Hij is zeker zeker niet traag en heeft goede voetjes. Bovendien heeft hij de kwaliteit om altijd op de juiste plaats te staan. Hij is ook een heel aangename jongen om in de groep te hebben. Ik herinner me dat hij erg veel talen sprak. Ook het Nederlands pikte hij al vrij snel na zijn komst op. Of ik hem zondag in het eerste duel een tik ga verkopen? Tja, ik denk niet dat hij daar veel zal van voelen, hij is één blok graniet."