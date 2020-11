Ook Dendoncker en zijn Wolves te sterk: Arsenal heeft nu al meer wedstrijden verloren dan gewonnen

Het gaat van kwaad naar erger voor Arsenal, dat dit seizoen niet bepaald de indruk kan wekken een topclub te zijn. Het leed al zijn derde thuisnederlaag op rij. Goed nieuws wel voor Leander Dendoncker, want die kon met de Wolves zo een prestigieuze zege boeken.

De wedstrijd zal sowieso wel overschaduwd worden door de hoofdblessure die bezoeker Jiménez opliep. De partij lag hierdoor tien minuten stil. Na de hervatting zette Neto Wolverhampton op voorsprong, maar er volgde wel een snel antwoord van Arsenal via Gabriel.

Het was echter één van de weinige keren dat de Gunners kwamen dreigen. Wolverhampton had doorlopend het betere van het spel. Nadat Leno moeite had met een schot van Neto, maakte Podence er in de herneming 1-2 van. Dat zou ook de eindstand worden.

Eerste uitzege Wolves bij Arsenal sinds '79

Jens Dendoncker stond de volledige negentig minuten op het terrein en maakte de eerste zege van Wolves uit bij Arsenal sinds 1979 dus ten volle mee. Arsenal blijft veertiende in de Premier League en zit nu al aan vijf nederlagen. Dat zijn er meer dan het aantal gewonnen wedstrijden, want dat waren er tot dusver nog maar vier.