Enorme ambities bij Antwerp kennen ook een keerzijde: "De jeugdwerking behoort op korte termijn niet tot de prioriteiten"

De opmars die Royal Antwerp FC maakte sinds hun terugkeer naar het hoogste niveau is toch wel opmerkelijk. Bijna niet meer weg te denken in Play-Off 1 en nu mogen ze bij The Great Old zelfs dromen van een Europese lente.

De enorme investeringen, in spelers en stadion, van voorzitter Paul Gheysens werpen zijn vruchten af. Al is er ook een keerzijde aan de medaille. De doorstroming van de eigen jeugd naar de A-kern is zo goed als nihil. Dat getuigt ook Matteo Waem, die in het tussenseizoen naar het Nederlandse MVV trok op zoek naar speelkansen. "Ik was al twee jaar kapitein bij de beloften van Antwerp, maar hoorde niets over een mogelijke doorstroming naar de A-kern", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Niet helemaal onlogisch aangezien Antwerp de voorbije jaren evolueerde naar een topclub en de jeugdwerking op korte termijn niet tot de prioriteiten behoort." Luciano D'Onofrio kennende zal hij hier op lange termijn zeker ook werk van maken om dit te verbeteren.