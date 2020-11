Staat David Alaba dicht bij nieuwe club? Makelaar start in januari gesprekken met ploeg uit de Premier League

Het ziet ernaar uit dat David Alaba de Bundesliga zal verlaten. De Oostenrijkse verdediger voert al maanden gesprekken met Bayern München over een nieuw contract, maar er lijkt maar niets uit de bus te komen.

Alaba zou daarom naar de Premier League kunnen verhuizen. Volgens Christian Falk van Sport Bild zou Pini Zahavi, de makelaar van Alaba, in januari gesprekken starten met de Engelse topclub Chelsea. Ook PSG zou één van de kandidaten zijn om Alaba binnen te halen.

True ✅: Alaba-Agent Pini Zahavi plans to start talks in January with @ChelseaFC about a transfer of @David_Alaba Also on his List: @PSG_inside https://t.co/hfrO7QZW4x pic.twitter.com/Ixxkk9wJve