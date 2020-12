🎥 Had Antwerp geen strafschop moeten krijgen voor deze fout op Mbokani?

Antwerp won gisteren na een mooie partij van OHL met 3-2 van OH Leuven. Dieumerci Mbokani was weer zijn oude zelve en scoorde de 2-0. Maar had hij voor deze overtreding ook geen penalty moeten krijgen?