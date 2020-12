CIJFER VAN DE WEEK: 66,7%: Niemand doet 'slechter' dan Beerschot in Europa, maar binnen België was er wel al Anderlecht

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we de leiderspositie van Beerschot. Met 28 op 42 lijkt Beerschot een erg 'zwakke' leider te zijn na veertien speeldagen. Veertien verliespunten in evenveel wedstrijden, dat lijkt veel. Of toch niet?

We gingen het even na in de voorbije jaren en kwamen tot de constatatie dat het nog 'slechter' kan. Zo stond Anderlecht ooit eens op kop met amper 27 punten uit 42. Club Brugge deed vorig jaar wél veel beter, maar het was toen zeer sterk aan de competitie begonnen.

We vergeleken de cijfers van Beerschot (28 op 42, of 66.7% van de punten) ook even met de andere leiders van de grote competities in Europa. Niet iedereen speelde al evenveel wedstrijden, dus we bekeken het procentueel voor de duidelijkheid.

In Spanje moet gezegd dat Atlético Madrid nog twee matchen in te halen heeft en dus nog op een (veel) beter percentage zou kunnen uitkomen. Toch valt nu al op: niemand doet slechter dan Beerschot. Zelfs PSG niet, na een naar voor hun normen dramatische start.