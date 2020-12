KV Mechelen zal zondag op bezoek bij Standard opnieuw niet kunnen rekenen op De Camargo en Defour

KV Mechelen heeft de punten meer dan nodig, maar zal zondag opnieuw niet kunnen rekenen op Igor De Camargo en Steven Defour. Beide zijn out met een blessure.

Donderdag redde KV Mechelen in de absolute slotfase nog een punt op bezoek bij Eupen. KV Mechelen zit in een moeilijke periode en staat pas vijftiende in het klassement.

Zondag trekt het naar Standard, maar ook dan kan trainer Wouter Vrancken niet rekenen op Igor De Camargo en Steven Defour. Beide spelers ondervinden nog steeds last aan de kuit. Ze missen zo hun vierde wedstrijd op rij door een blessure. Aster Vranckx keert wel weer terug uit schorsing na zijn discutabele rode kaart in het duel tegen Beerschot. .

Volgens trainer Wouter Vrancken is het niet meer dan normaal wegens de hogere leeftijd van zijn sterkhouders. "Dit konden we op voorhand incalculeren", concludeerde Wouter Vrancken.