Volgens Hernan Losada komt er een intense periode aan: "December is altijd een moeilijke maand voor de clubs"

Beerschot weet opnieuw wat verliezen is. De revelatie van dit seizoen verloor dit weekend in eigen huis met 0-1 van Eupen. Agbadou scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Door deze nederlaag staat Beerschot nu op de derde plaats in het klassement.

Hernan Losada beseft dat de maand december wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Hij vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd. "Er komen intense momenten aan, want we spelen zaterdag, dinsdag en dan terug zaterdag. December is altijd een moeilijke maand voor de clubs", legde Losada uit.

Bij Beerschot missen ze ook enkele spelers door verschillende problemen. "Er zijn verschillende blessures en we hebben geen ploeg van 30 spelers. Mboko is voor de tweede keer gestart, maar de weken ervoor was hij er niet bij. Op dit moment hebben we geen twee of drie opties op de verschillende posities", aldus Losada.