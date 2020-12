Het Referee Department laat zich uit over controversiële strafschopfase: "Geen penalty voor Anderlecht"

In de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Anderlecht van afgelopen vrijdag was er heel wat te doen over een mogelijk handsspel in het strafschopgebied van Zulte Waregem. Frank De Bleeckere heeft namens het Referee Department meer duiding gegeven over de betwiste fase.

Het ging over de fase waarin, na een hoekschop voor Anderlecht, Anderlecht-aanvaller Dauda de bal streelt en daardoor Marcq de bal raakt met de hand. Boterberg besluit geen penalty te geven. De VAR vraagt een review aan, maar de scheidsrechter blijft bij zijn besluit. Het Referee Department steunt de beslissing van Boterberg. Er was volgens De Bleeckere en co geen beweging van de arm naar de bal en de verdediger maakte zijn lichaam niet onnatuurlijk groter. Volgens het Referee Department moest de VAR dus zelfs niet tussenkomen bij de fase. #ElevenGazette | Frank De Bleeckere beoordeelt de penaltyfase in #ZWAAND. 🤔👋 pic.twitter.com/uuKa1YYnZi — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 7, 2020