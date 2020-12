De zorgen bij Antwerp worden niet vergroot: Gerkens wel nog in quarantaine

Voor de cruciale match om groepswinst van donderdag heeft Antwerp goed nieuws gekregen: uit de recente coronatests blijkt dat er geen nieuwe besmettingen zijn.

Dat was nochtans een zorg, want met Pieter Gerkens hadden ze dit weekend één nieuw geval ontdekt. De kans bestond dat hij andere spelers had aangestoken. Dat is dus niet het geval.

Gerkens blijft voorlopig wel in quarantaine. Dat is natuurlijk nog altijd een probleem voor Ivan Leko, want de aanvallende middenvelder is heel belangrijk in zijn systeem.