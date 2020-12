Bekercompetitie moet ten alle koste doorgaan: coronaprotocol van 7 besmettingen geldt niet, geen competitie op 15/02 waarschijnlijk forfait

De bekercompetitie moet en zal doorgaan en zal nu niet meer verlegd worden, wat er ook gebeurt. Dat betekent ook dat de regel van 7 besmettingen niet meer kan ingeroepen worden om een match uit te stellen.

Het Crisiscomité van de KBVB, de Vlaamse en de Waalse vleugel en de kalendermanager zat gisteren lang samen met de negen amateurclubs die nog actief zijn in de bekercompetitie. Daarin werd bepaald dat de 1/16de finales eenmalig uitgesteld worden tot de week van 2-3-4 februari. Maar dat is ook de laatste keer dat er uitstel gegeven wordt.

De amateurclubs gaven tijdens de vergadering ook aan dat als de competitie niet kan herstarten op 15 februari, ze waarschijnlijk forfait zullen geven. Uitzondering daarop is FC Luik, dat zijn match tegen Anderlecht absoluut wil spelen.

Wat belangrijk is in het akkoord is dat zelfs als een ploeg 7 besmettingen heeft, de wedstrijd niet langer zal uitgesteld kunnen worden, zoals wel nog van toepassing is in de profcompetitie. Als er forfait moet gegeven worden, zal er een financiële compensatie voorzien worden. Die moet nog besproken worden in de Raad van Bestuur van de Pro League van volgende week maandag.

De achtste finales staan nu op 9, 10 en 11 februari geprogrammeerd. De kwartfinales volgen op 2, 3 en 4 maart, de halve finales zijn voor het weekend van 13-14 maart, de finale zou op 24 april worden gespeeld.