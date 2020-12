Debat van de week: "Trainerskerkhof is de schuld van ..." - Wat denkt u van de (halve) amateurcompetitie?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond he toenemende trainerskerkhof - ook dit seizoen - in de Belgische profcompetities.

Bij AA Gent zitten ze aan vier coaches ondertussen, terwijl ook bij STVV en RWDM vernieuwing werd gepredikt.

U bent vrij duidelijk: de trainer is zelden de hoofdverantwoordelijke. Ook de spelers dragen een verantwoordelijkheid, maar vooral het bestuur moet nadenken en bezinnen ...

Amateurvoetbal

Deze week gaan we even dieper in op de plannen van Voetbal Vlaanderen en het ACFF om in februari de competitie te heropstarten en enkel de heenronde af te werken, in plaats van zoveel mogelijk wedstrijden.

Bovendien kwamen ze ook met de eis om ook de kantines te kunnen opendoen, zodat de clubs toch nog iet of wat van inkomsten kunnen genereren. Een goed plan?

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!