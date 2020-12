Paris Saint-Germain kent geen medelijden op het veld na Mbappé en Neymar-show, Ajax opnieuw uitgeschakeld in groepsfase

Woensdag werden de laatste wedstrijden uit de groepsfases afgerond. Met Ajax-Atalanta stond er vroeg op de avond al een belangrijke wedstrijd op het programma.

Ajax 0-1 Atalanta

Ondanks de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018-2019 slaagt Ajax er al al twee seizoenen op rij niet in om de groepsfases te overleven. Ajax moest winnen van de seizoensrevelatie van de vorige editie Atalanta, maar deed dat niet.

Een kwartier voor het einde kwam Davy Klaassen oog in oog met de Italiaanse doelman, maar hij bleef niet koelbloedig genoeg. Luis Muriel duwde uiteindelijk de verlossende 0-1 voorsrpong voor Atalanta tegen de touwen.

In de andere wedstrijd in de poule kwam Liverpool thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Midtjylland. Het kwam nochtans na een minuut spelen al op voorsrpong via Mohamed Salah, maar Alexander Scholz (ex- Club Brugge, Lokeren en Standard) trof vanop de stip raak.

Paris Saint-Germain 5-1 Istanbul Başakşehir

Woensdag werd het duel tussen beide ploegen hervat na het racistische incident van dinsdag. Voor de wedstrijd werd er door beide ploegen en het scheidsrechtersteam een duidelijk statement gemaakt.

Op het veld hadden de sterren van Parijs geen medelijden met de bezoekers. Het won ruim met 5-1 na een hattrick van Neymar en twee doelpunten van het Franse wonderkind Kylian Mbappé. Landgenoten Chadli en Bolingoli begonnen bij Istanbul vanop de bank, maar vielen even in.