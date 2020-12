Kompany moeit zich in racismedebat na gebeurtenissen in Parijs: "Wie beslist wie de volgende CEO van een bedrijf wordt?"

Vincent Kompany is een man met een uitgesproken mening, zeker over racisme. Een onderwerp dat hem nauw aan het hart ligt en dat hij al jaren wil aanpakken en in de kijker zetten. Over de gebeurtenissen in PSG-Basaksehir had hij ook wel het één en ander te vertellen.

Hij wou er graag zijn mening over geven. "Ik kan volledig begrijpen dat de spelers die wedstrijd staakten en ik steun die actie ook", aldus Kompany. "Wat die ref zei... Iedereen heeft het recht om zich beledigd te voelen. Nu moet de scheidsrechter zelf meer uitleg geven en zijn uitspraak nuanceren. Maar door het stopzetten van die match zal het opgemerkt worden en zal er over gesproken worden. Het kan niet genoeg besproken worden, we moeten het debat groter maken."

Kompany betrok er ook de aanwezige journalisten bij. "Als jullie opklimmen op de ladder, wat merken jullie dan? Dan kom je op een platform waar meestal mensen zitten met hetzelfde wereldbeeld. Zowel in de politiek, als in de media of in andere agendabepalende sectoren. Wie beslist wie de nieuwe CEO wordt? Voor iemand met een andere kleur, een andere religie is het moeilijker om dezelfde kansen te krijgen. Een groot deel van de bevolking wordt benadeeld. En dat terwijl ze zich op dezelfde manier moeten gedragen en dezelfde regels moeten volgen."

Kompany zelf heeft daar minder last van, want hij kreeg direct zijn kans bij Anderlecht. “Ik heb een positie in het management, ja. Ik ondervind minder de nadelen die ik vroeger ondervond, maar ik zit ook niet in de allerhoogste sector. Voetbal is geen wereldveranderend gegeven. Ik geef zelf kansen aan mensen omdat ik opgegroeid ben met een ander wereldbeeld. Daardoor krijgen bepaalde mensen opportuniteiten die ze anders misschien niet zouden krijgen."