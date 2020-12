Vanhaezebrouck: "Als het zijn arm was, plakten we het dicht en kon hij spelen" en "Zullen zien wie in doel staat"

Hoe gaat AA Gent deze namiddag voor de dag komen? Hein Vanhaezebrouck moet keuzes maken. Wie er in ieder geval niet zal bijlopen is Laurent Depoitre.

Depoitre liep in een oefenmatch een voetblessure op. “We hebben hem uit Hoffenheim meteen terug laten vliegen om hier naar een specialist te gaan. Het goede nieuws is dat er niets meer is dan een snijwonde op zijn voet", aldus Hein Vanhaezebrouck in HLN.

“We hadden eerst schrik dat er een pees geraakt was, of dat er een klein barstje was. Maar het is een serieuze snijwonde, het zal tijd vragen om dat volledig te helen. Was het zijn arm, dan plakten we het dicht en dan kon hij nu al spelen.”

“Maar het is zijn voet en het mag niet opnieuw openscheuren. Het is jammer, want ik zag een gretige Depoitre. Ik hoop dat we hem voor Nieuwjaar nog aan het werk zien, maar ik ben er niet gerust in. Owusu had wat last aan de knie, maar hij trainde gisteren weer mee.”

Vanhaezebrouck wou ook geen duidelijkheid scheppen over wie er in de goal zal staan. Bolat keepte in Oostende, Roef in Hoffenheim. “We zullen wel zien wie zondag in doel staat”, aldus HVH.