Maes haalt er enkel de positieve zaken uit na debuut bij STVV: "Met ernst en discipline gaan we nog punten pakken, zeker van"

Peter Maes heeft zijn return in 1A niet kunnen opluisteren met puntengewin tegen Charleroi. Het besef dat er nog veel werk is bij de Truienaars was ook duidelijk.

"Er was veel arbeid en een goede balcirculatie achterin. Dat hebben we doorgezet tot de 60e minuut en dan verloren we wat grip", analyseerde Maes achteraf bij Sporza. "Ik denk dat sommige jongens toen al eens moesten happen. Dan moet je op balbezit spelen, maar we leden een paar keer balverlies. Daarop kon Charleroi zijn sterke punten benutten in de omschakeling."

Door de winst van Moeskroen heeft STVV de rode lantaarn nu in zijn bezit. "Dat is een opdoffer, dat kun je niet wegcijferen. Maar we kijken naar kwaliteit. Als je met de arbeid die wij vandaag leveren wat meer kwaliteit kan brengen... Zelfs met tien man hebben we nog een heel goede kans gekregen."

"Dit is de weg. Op deze manier moeten we verder. Met ernst en discipline gaan we nog wel punten pakken, daar ben ik niet bang voor. Ik heb vandaag dingen gezien waar ik content mee kan zijn. Daarop borduren we voort. Ik heb ook jongens zien invallen die eigenlijk helemaal niet meededen. Daar trek ik mijn conclusies uit."