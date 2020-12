Kompany: Ik hou wel van panenka's, zolang ze erin gaan natuurlijk

KV Oostende maakte het Anderlecht in de slotminuten nog heel moeilijk. Maar uiteindelijk bleven de punten in het Lotto Park. Coach Kompany is blij met het doorzettingsvermogen van de ploeg die twintig minuten met een man minder moesten spelen.

De uitblinker van de avond was zonder enige twijfel Lukas Nmecha, die Kompany tevreden stelde met zijn sterke prestatie. “Lukas is een complete spits. Hij heeft zich al meermaals belangrijk getoond voor ons team, voornamelijk met zijn offensieve kwaliteiten. Hij is jong en nog niet meteen klaar voor een Europese topclub of subtopper, maar hij krijgt bij ons veel minuten om zich te bewijzen. Hij heeft veel verantwoordelijkheid maar hij voert zijn taken goed uit." Panenka Lukas Nmecha nam zijn penalty op een gewaagde wijze, waarmee hij ook de coach een beetje verraste. "Zijn panenka, tja… Ik had het hem nog nooit eerder zien doen op training. Maar zo’n panenka moet natuurlijk verrassen anders lukt het niet. En ik heb niets tegen panenka’s. Zolang ze erin gaan natuurlijk." (lacht)