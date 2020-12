Verwijzing Bakkali naar B-kern louter sportieve keuze, al brengt dat transfer niet noodzakelijk dichter bij

Er zit waarheid in de woorden van Vincent Kompany over Zakaria Bakkali. Dat hij een goede relatie met hem heeft, liet Kompany op een persconferentie optekenen over de speler. Zijn verwijzing naar de B-kern is dus louter een sportieve kwestie.

Dat is eigenlijk nog pijnlijker voor de man die in 2013 met zijn dribbels de harten veroverde in 2013 tijdens de voorrondes van de Champions League met PSV tegen Zulte Waregem en het schopte tot Rode Duivel. Volgens Het Laatste Nieuws is er geen incident vooraf gegaan aan de zogenaamde 'degradatie' van Bakkali. Een bevestiging dus van wat Kompany eerder had verteld. Het betekent dus dat Kompany en de rest van de technische staf oordeelden dat er niet snel speelminuten voor Bakkali zaten aan te komen. Om goede trainingsomstandigheden te behouden, werd vervolgens beslist om hem naar de B-kern te sturen. Tot 2022 onder contract Zakaria Bakkali heeft geen toekomst meer bij RSC Anderlecht, zoveel is wel duidelijk. Al betekent dat nog niet dat de Marokkaanse Belg weg is. De 24-jarige speler verdient liefst 1,2 miljoen euro bruto en ligt nog tot 2022 onder een contract. Afwachten maar of er gegadigden opduiken die voor Bakkali een transfersom willen betalen.