Anderlecht is al rond met nieuwe spits en wil ook spreken over samenwerking met zijn huidige club

Mykola Kukharevych is zo goed als rond met Anderlecht. De Oekraïnse spits legde reeds zijn medische testen af bij de Brusselaars, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De 19-jarige spits werd deze week gelinkt aan Anderlecht, maar zoals onderstaand filmpje laat zien, lijkt alles al in kannen en kruiken. Aangezien hij reeds zijn medische testen aflegde, bestaat de kans zelfs dat hij sneller aansluit dan komende zomer, zoals eerst gezegd. De voorzitter van zijn huidige club Rkuh Lviv, Hryhoriy Kozlovsky, heeft bevestigd dat hij begin januari met voorzitter Vandenhoute de laatste details zal regelen. Daarnaast hebben beide clubs een akkoord voor een aantal oefenwedstrijden en zullen de jeugdteams op elkaars toernooien uitgenodigd worden. 🔥Ексклюзивне відео🔥

Нападник Руха Микола Кухаревич проходить медогляд у Андерлехті❗#Anderlecht pic.twitter.com/Mq4cQxSICM — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 17, 2020