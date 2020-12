Mykola Kukharevych nog niet helemaal rond met Anderlecht: ook topclub uit zijn thuisland toont interesse

Mykola Kukharevych wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Anderlecht, maar de transfer is voorlopig nog niet officieel. Er zijn zelfs kapers op de kust, want Dinamo Kiev, voorlopig de leider in de Oekraïense competitie, zou interesse tonen.

Wat zal er gebeuren met Mykola Kukharevych? Anderlecht hoopt binnenkort de transfer van de jonge aanvaller te kunnen afronden, maar Het Nieuwsblad meldt dat er kapers op de kust zijn. Zo zou ook Dinamo Kiev hem volgen. Dinamo Kiev staat voorlopig aan de leiding in de Oekraïense competitie met vier punten voorsprong op Shakhtar Donetsk. Toch verwacht Anderlecht dat ze een akkoord zullen vinden met Rukh Lviv, de club van Mykola Kukharevych.