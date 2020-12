Gheysen zegt het dan wel niet publiekelijk, maar Antwerp én vooral Leko hebben een duidelijke opdracht gekregen

Antwerp FC werd de voorbije weken en maanden meermaals naar voren geschoven als dé titeluitdager van Club Brugge. Ivan Leko laat zijn troepen dan wel goed voetbal brengen, maar de punten blijven achterwege. En dus moét de Kroaat handelen.

Moét. U leest het goed. Paul Gheysen schoof Laszlo Bölöni opzij omwille van één reden: het voetbal van de succestrainer van Antwerp FC was op organisatie gestoeld, niet op aanvallend en aantrekkelijk voetbal.

Ivan Leko zou - er mag namelijk geen volk binnen - de Bosuil laten kirren van plezier, maar dan moeten ook de punten volgen. De bekerwinst en het succesvolle Europese parcours heeft de Kroaat het nodige krediet opgeleverd, maar het halen van play-off 1 is een must.

Halfweg staat de Great Old op een voorlopige zevende plaats geparkeerd. Op zich geen drama, maar de cijfers zijn dat wel. Leko en zijn troepen zijn met 25 op 51 simpelweg gebuisd op hun kerstrapport.

Voor de jaarwisseling kruisen de roodhemden nog de degens tegen Waasland-Beveren en Sporting Charleroi. Gheysen - ook al zegt hij iets anders voor de camera’s - riep Leko al bij zich en was héél duidelijk: enkel een zes op zes is voldoende om met een glaasje bubbels 2021 te beginnen.

Géén ontslag

Voor alle duidelijkheid: een ontslag is niét aan de orde in Deurne-Noord. Maar Leko ziet zijn krediet wel slinken in de bestuurskamer. En dat kan dus maar op één manier worden opgebouwd...