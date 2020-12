De tering naar de nering of goede scouting? Anderlecht verandert geweer van schouder en staat dichtbij erg opvallende aanwinst

De tijd waarin Anderlecht 'gewoon' de talentrijke aanvallers bij de andere ploegen in België ging wegkopen? Die is lang vervlogen. Onuachu, De Ketelaere of dergelijke? Onhaalbaar. En dus veranderen ze het geweer van schouder.

RSC Anderlecht heeft alvast een nieuwe aanvaller op het oog: Mykola Kukharevych, een 19-jarige spits van Rukh Lviv. Die was al eens op gesprek op Neerpede en zou volgende zomer een mogelijke versterking kunnen worden.

Al is de vraag dan meteen: hoezo, versterking? De grote centrumspits (1.93 meter) heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 50.000 euro en ligt nog tot 2024 onder contract in Lviv, dat momenteel met 9 op 39 in de staart van de competitie speelt in Oekraïne.

1 competitiedoelpunt

Afgelopen weekend scoorde Mykola Kukharevych weliswaar in een belangrijke degradatietopper het enige doelpunt, maar dat was ook meteen zijn ... eerste dit seizoen. In totaal speelde de jongeling al 702 minuten mee bij Rukh Lviv.

Indruk maken is dat niet meteen. Vorige maand maakte hij zijn debuut bij de beloften van zijn land en scoorde hij drie goals: twee tegen Malta U21 en eentje tegen Noord-Ierland U21. Is zo iemand een onmiddellijke versterking voor Anderlecht?

Gezien de budgetten van paars-wit zou hij in ieder geval wel een koopje kunnen worden. Als je heel veel geld uitgeeft voor een speler, levert dat ook meteen extra druk op. Vlap, Zulj, Stanciu en Okaka kunnen er onder meer van meespreken.

De nieuwe Mitrovic zal hij op dit moment zeker (nog) niet zijn, maar Anderlecht zet in op datascouting en zal op die manier wel een opportuniteit zien in de centrumspits. Die lijkt alvast ook met de rug naar doel van waarde te kunnen zijn in de kaats en met zijn lengte en duelkracht.