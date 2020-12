De Witte geeft toe dat ook Preud'homme én Vercauteren rond de Gentse tafel hebben gezeten: "Maar daarom ging dat niet door"

KAA Gent is met Hein Vanhaezebrouck bezig aan coach nummer vier van het seizoen. Ivan De Witte geeft echter toe dat het allemaal een pak sneller kon gaan. Maar de pionnen vielen niet op hun plaats.

Na het ontslag van Jess Thorup kregen ook Laszlo Bölöni en Wim De Decker de Buffalo’s niet aan het voetballen. “Voor alle duidelijkheid: het is de schuld van het bestuur dat het niet goed ging”, neemt Ivan De Witte zijn verantwoordelijkheid bij RTBF.

Maar eigenlijk was het de bedoeling om na Thorup meteen voor een voltreffer te gaan. “We zochten een coach die even gebroken had met het Belgische voetbal. Ik heb toen met Hein Vanhaezebrouck gesproken, maar hij liet zich net opereren.”

MPH? Goede relatie niet om zeep helpen, terwijl Vercauteren met Genk aan het praten was

“Ook Michel Preud’homme was een optie”, is de voorzitter eerlijk. “Maar ik wou de goede relatie van Standard en Bruno Venanzi niet om zeep helpen. Frank Vercauteren was ook in beeld, maar hij was al in gesprek met KRC Genk.”