🎥 Michel Vlap maakte gebruik van technisch hoogstandje in wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk

Het voorbije weekend haalde Anderlecht het met 1-0 van KRC Genk. In deze wedstrijd mocht Vlap invallen na de blessure van Verschaeren en de Nederlander liet zich opmerken.

Zo had de aanvallende middenvelder in het slot van de wedstrijd een heerlijke actie in huis. Zoals je hieronder op de beelden van Eleven Sports kan zien maakte Vlap gebruik van een combinatie van een croqueta en een panna. Een knappe actie van de Nederlander: