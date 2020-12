Antwerp kan na een moeilijke periode opnieuw aanknopen met een overwinning: "Het is normaal dat er nervositeit is"

Antwerp weet opnieuw wat winnen is. De club was weggezakt naar de achtste plaats in het klassement na drie nederlagen op rij, maar zondagavond kon de ploeg van Ivan Leko met 0-3 winnen op het veld van Waasland-Beveren.

Ivan Leko legde op de persconferentie na de wedstrijd uit dat er sprake was van nervositeit binnen de club. "Het is normaal dat er nervositeit is. Het is misschien de eerste keer in mijn carrière dat ik 0 op 9 haal. We hebben al fantastische dingen laten zien dit seizoen, maar betalen de prijs in de competitie", legde Leko uit.

Volgens de trainer heeft onder meer de Europa League daarmee te maken. "4 wedstrijden in 2 weken is zeer veel. Alle ploegen in de Europa League hebben het moeilijker in de competitie, want ze moeten op donderdag en op zondag spelen en dan is er te weinig tijd om te herstellen."