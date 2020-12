Clement ontdekt nieuwe "interessante" optie op het middenveld: "Hij zet enorme stappen"

Club Brugge ontdekte zondag een nieuwe positie voor Odilon Kossounou. Die moest de voorbije maanden vooral als verdediger aantreden, maar deed het nu schitterend als verdedigende middenvelder.

De Ivoriaan heeft een bredere actieradius dan Balanta en Rits en kan op snelheid en kracht meer recupereren. Dat zag ook Philippe Clement. "We zullen moeten afwachten of hij op die positie een vaste waarde kan worden", aldus Clement. "Het was voor deze wedstrijd wel interessant om hem daar te zetten. Maar voor mij is het gewoon een bevestiging van wat hij al deed."

Clement heeft het voor de 19-jarige verdediger/middenvelder. "Hij zet grote stappen, net zoals De Ketelaere dat het voorbije jaar heeft gedaan. Hij kan meerdere posities aan, net zoals Charles. We zullen zien wat zijn beste is."