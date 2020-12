Afgekeurde goals en 'absurde' polyvalentie Fixelles gespreksthema's na zege Union: "Ik sprak er veel over met Mazzu"

Union SG is opnieuw een overwinning rijker en sluit het jaar af als leider in 1B. Tegen Westerlo was er nog maar eens een andere positie weggelegd voor Mathias Fixelles. Vorig seizoen nog aanvaller, dit seizoen zijn plek gevonden op het middenveld, maar voorbije zondag gewoon centrale verdediger.

"Iedereen maakte al het mopje dat ik nu nog in doel moet belanden om echt overal gespeeld te hebben", alludeerde Fixelles bij HLN op zijn positie als verdediger in een 3-5-2. "Ik wist halfweg deze week dat ik achteraan zou spelen. We hebben er mee gelachen, want vorig seizoen begon ik als diepe spits en nu speel ik als centrale verdediger. Het is toch een beetje absurd, maar ik pas me aan."

Nochtans zijn ze er bij Union het wel over eens dat Fixelles best tot zijn recht komt voor de verdediging. "Dit seizoen heb ik onder Mazzu echt mijn positie als verdedigende middenvelder gevonden. Ik sprak er al veel over met de trainer en we zijn het over eens dat dat echt mijn positie is en ook blijft."

Drie doelpunten afgenomen

Na de partij tegen Westerlo ging het ook over de twee doelpunten die werden afgekeurd. "In mijn ogen werden ons drie doelpunten afgenomen", verwees Fixelles ook nog naar een fase waarbij de doorgebroken Vanzeir laattijdig werd afgevlagd voor twijfelachtig buitenspel. "De overwinning was dus zeker verdiend en cruciaal. We wisten het hoofd goed koel te houden en bleven ons spel brengen. Dat wordt echt onze sterkte."

Het collectieve geheel moet straks in 2021 de titel en de promotie opleveren. "We slagen er telkens in om als ploeg goed te spelen en daar mogen we zeker fier over zijn. We moeten wel de voeten op de grond houden, want de competitie is nog lang."