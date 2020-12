Anderlecht verloor al elf(!) punten in slotfase ... Hoe zou klassement na 80 minuten eruitzien? Verrassingen bovenin ... en onderin!

Ook op bezoek bij Charleroi liep het afgelopen week opnieuw mis voor RSC Anderlecht in de absolute slotfase, door een doelpunt van Gholizadeh. Welke teams verliezen nog (veel) punten in de slotfase van een wedstrijd en welke impact zou dit hebben op de stand?

Vincent Kompany zag zijn Anderlecht in de slotfase opnieuw een puntje weggeven, voor de zesde keer al dit seizoen. Op bezoek bij Charleroi kostte het doelpunt van Gholizadeh amper een puntje, de vijf vorige keren ging het telkens over een weggegeven overwinning.

Elf punten!

Elf punten extra, daarmee zou paars-wit helemaal bovenaan de stand staan. Al verloor ook KRC Genk al heel wat punten dit seizoen in de slotfase en dus zouden zij in de virtuele stand ook daar heel dicht bij de leidersplaats staan - met een wedstrijd minder gespeeld.

We bekeken alle wedstrijden in de Jupiler Pro League waarin werd gescoord na minuut 80 én in de wetenschap dat daardoor de puntenverdeling van die wedstrijd anders was dan als de stand na 80 minuten zou zijn behouden.

Dat gebeurde in volgende wedstrijden allemaal:

Speeldag 1 KV Mechelen - Anderlecht; 86' Vanlerberghe (2-2) Speeldag 2 KRC Genk - OH Leuven; 85' Henry (1-1) Speeldag 2 AA Gent - KV Kortrijk; 83' Van Der Bruggen (1-2) Speeldag 2 Cercle Brugge - Antwerp; 86' Mbenza (2-1) Speeldag 3 Anderlecht - Moeskroen; 90' Gnohéré (1-1) Speeldag 4 Eupen - STVV; 85' Suzuki (1-1) Speeldag 4 KRC Genk - Club Brugge; 83' Badji (1-2) Speeldag 5 KV Mechelen - KV Oostende; 91' Hendry (0-1) Speeldag 5 STVV - Antwerp; 88' Juklerod (2-3) Speeldag 7 Kortrijk - Antwerp; 82' Refaelov en 90' Mbokani (1-3) Speeldag 7 Standard - Zulte Waregem; 82' Muleka (2-2) Speeldag 7 KRC Genk - KV Oostende; 83' Gueye (2-2) Speeldag 7 Beerschot - Waasland-Beveren; 90' Brogno (3-2) Speeldag 7 Anderlecht - Eupen; 90' Ngoy (1-1) Speeldag 8 Waasland-Beveren - Genk; 90' Vukotic (1-1) Speeldag 9 Standard - Club Brugge; 90' Gavory (1-1) Speeldag 9 Anderlecht - OH Leuven; 84' Maertens (2-2) Speeldag 10 KAA Gent - KRC Genk; 84' Bongonda (1-2) Speeldag 10 Cercle Brugge - Moeskroen; 81' Silvestre en 87' Gnohéré (1-2) Speeldag 10 KAS Eupen - KV Mechelen; 90' Schoofs (1-1) Speeldag 11 Club Brugge - KV Mechelen; 81' Schoofs (2-2) Speeldag 11 Standard - KV Oostende; 86' Dussenne (1-0) Speeldag 11 Zulte Waregem - KV Kortrijk; 90' Mboyo (1-1) Speeldag 12 KV Mechelen - Charleroi; 83' Van Damme (3-3) Speeldag 12 Eupen - Waasland-Beveren; 84' Koch (1-1) Speeldag 12 KV Oostende - Club Brugge; 81' Diatta & 90' Badji (1-3) Speeldag 12 KAA Gent - Anderlecht; 89' Yaremchuk (1-1) Speeldag 13 Standard - KAS Eupen; 90' Bodart (2-2) Speeldag 13 KV Oostende - Antwerp; 81' Refaelov (1-1) Speeldag 13 OH Leuven - STVV; 84' Nazon (2-2) Speeldag 14 STVV - Waasland-Beveren; 90' Koita (1-1) Speeldag 15 Standard - KV Mechelen; 88' Walsh (2-2) Speeldag 16 Gent - Standard; 85' Yaremchuk (2-1) Speeldag 17 Charleroi - Anderlecht; 90' Gholizadeh (1-0)

Als we dat in punten gieten, dan zien we dus vooral Anderlecht en Genk als slechtste leerlingen van de klas. KV Mechelen, Moeskroen en Antwerp zijn dan weer de ploegen die het wonderwel doen in de slotfase.

Rekening houdend met deze punten zou het klassement er bovenaan (Anderlecht, voor Genk en Club Brugge) helemaal anders uitzien. Maar onderaan zou het ook wat anders opleveren, met STVV boven Mechelen en Moeskroen ...