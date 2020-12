Bayat verweert zich na scherpe kritiek: "Voetbal heeft perceptie tegen", analisten geven ook hém de wind van voren: "Politie staat erop te kijken"

Van groepsknuffels over pizza bestellen en feesten in de kleedkamers tot heuse lockdownfeestjes: Het Belgisch voetbal ziet af door het gedrag van een aantal van zijn spelers. De meningen zijn verdeeld.

Als het aan de politiek ligt, dan moet het echt stoppen met al het wangedrag. Lockdownfeestjes kunnen niet, daar is iedereen het over eens.

Maar ook alle andere zaken: groepsknuffels, feestjes met staf en spelers binnen en buiten de kleedkamer, het is not done volgens heel wat analisten en politici.

Perceptie?

"Het hoort echt niet", meent Franky Van der Elst in Extra Time. "Zo'n dingen zoals Bayat doet ... Dat is nog wat anders dan in het heetst van de strijd juichen."

Volgens Mehdi Bayat zelf heeft het voetbal vooral de perceptie tegen: "Iedereen wordt getest, ik zelf ook om de vier dagen. Als ik niet negatief test, zou ik het stadion niet binnen mogen", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad.

Is het dan zo moeilijk?

"Het is niet omdat bepaalde mensen het privilege krijgen om heel frequent getest te worden, dat zij meer contacten mogen onderhouden dan anderen", is het parket van Brugge dan weer duidelijk.

"Ok, hij wordt getest", aldus Peter Vandenbempt dan weer in Extra Time. "Maar is het nu zo moeilijk om daar weg te blijven? Als je bij ons in het dorp om tien na middernacht alleen in het veld gaat joggen, dan krijg je een boete. Als de supporters van Charleroi dansen en zingen op elkaar met Bayat erbij, dan staat de politie erop te kijken."