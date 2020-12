Politici zijn het gedrag van spelers Pro League méér dan beu en komen met dreigement: "Dit moet stoppen"

Wie had gedacht dat na vorige week de voetballers in de Pro League het wel zouden hebben afgeleerd? Die komen opnieuw bedrogen uit. De politiek is het alvast meer dan beu: "Dit moet stoppen."

Na lockdownfeestjes bij B-doelman Ondoa van KV Oostende en een voorval met een aantal spelers van KVC Westerlo was het afgelopen weekend opnieuw 'raak'. Drie spelers van Cercle Brugge werden geverbaliseerd op een verjaardagsfeestje met 22 aanwezigen in Brugge. Stevig signaal "Nog los van het medische aspect, is er ook het ethische en de voorbeeldfunctie", aldus minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in Het Nieuwsblad. "Natuurlijk willen we blijven kijken naar sport, maar daar staat tegenover dat de spelers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie." De minister geeft zo toch wel een dreigement, de Pro League mag zich aan een telefoontje verwachten: "Dit moet stoppen." Vincent Van Quickenborne gaf aan dat de spelers alvast hun boete zullen moeten betalen of voor de rechter zullen verschijnen.