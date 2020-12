"We hebben de perceptie tegen": Alles hens aan dek bij de Pro League na lockdownfeestjes en geknuffel, wat met de herfsttitel? Een woordje uitleg

Er is heel wat kritiek op het voetbalgebeuren en op bepaalde beslissingen van de spelers en de Pro League. En dus zou er wel eens een en ander kunnen gaan veranderen. Mag en kan dat in het midden van het seizoen? En wat was er nu van die herfsttitel, want dat stond toch in het reglement?

Nog altijd veertien besmettingen bij Eupen, ook nog flink wat positieve tests bij Beerschot, zowat elke ploeg die al minstens één covidgeval had doorheen de maanden: het voetbal wordt niet ontzien door de coronacrisis.

Maar: de voetballers krijgen wel een privilege, want ze mogen nog hun job uitoefenen. Weliswaar zonder publiek en met de nodige richtlijnen, maar toch. Voor hen - logischerwijze - geen telewerk of thuiswerk. En toch kunnen ze zich blijkbaar niet aan de richtlijnen houden.

Een lockdownfeestje in Oostende met doelman Ondoa, eentje in Westerlo met onder meer Tuur Dierckx en eentje in Brugge met Kanouté en twee collega's op zijn verjaardagsfeestje: het stuit iedereen tegen de borst. Ondoa werd ontslagen, maar zat al bij de B-kern van de Kustboys. De anderen komen weg met (fikse) boetes van de club. Of hen dat echt raakt? Dat zal moeten blijken.

Ook het geknuffel komt de spelers op kritiek te staan, net als het in de kleedkamer met pizza staan dansen en vieren na een gewonnen wedstrijd. Volgens Mehdi Bayat heeft het voetbal de perceptie tegen en is iedereen negatief getest.

Perceptie

Maar: als iedereen die negatief test ook effectief niet besmettelijk kunnen zijn, dan zouden er geen uitbraken zijn van het coronavirus in het voetbal. Ja, ze zijn er door het veelvuldig testen sneller bij wanneer het fout gaat, maar dan nog: tussen een test en de match zelf kan je het via familie of je bubbel wel oplopen.

Er is de voorbije weken veel gebeurd. De Pro League houdt woensdag een Raad van Bestuur. Dan gaan ze onder meer bekijken wat ze tegen lockdownfeestjes kunnen doen, en of ze knuffelende spelers op het veld kunnen beboeten of een gele kaart geven.

Zo proberen ze de tering naar de nering te zetten, zoals ze eerder ook al vanaf januari voor vijf in plaats van drie wissels gaan om tegemoet te komen aan de clubs, die veel spelers al geblesseerd zagen uitvallen - al dan niet coronagerelateerd.

Algemene Vergadering

Mogelijk gaat de Pro League bij zijn volgende Algemene Vergadering (18 januari 2021) ook beslissen om vanaf april geen wedstrijden meer uit te stellen omwille van coronagevallen. Of dat tot competitievervalsing kan leiden? Mogelijk wel, als een uitbraak ervoor zorgt dat een team plots met zijn beloften moet spelen of forfait geven.

Het is en blijft dansen op een dunne koord. Doordat regels tijdens het seizoen veranderen, wordt het sowieso opletten voor eventuele rechtzaken achteraf - je weet niet in welke coronarealiteit we ons bevinden in het voorjaar van 2021.

🖩 We hebben ons rekenmachine erbij genomen. En er kan geen twijfel over bestaan: KRC Genk is herfstkampioen! Een symbolische titel uiteraard, maar wel fijn. 🥳Meer over ons rekentalent: https://t.co/8KOCcARdk1 KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 20, 2020

En dan is er nog het 'gevalletje' met de herfsttitel, die werd geclaimd door Club Brugge en Genk? Wel: het kampioenschap is maar tellend na 19 speeldagen én op voorwaarde dat iedereen minstens een keer tegen elkaar heeft gespeeld.

De waarde van de "heenronde" is dus wel degelijk van belang. Dat de kalendercommissie speeldag 18 vervroegde, heeft dus in se niets te maken met de gang van zaken. Het is een titel van stro of papier, maar Genk heeft wel degelijk een punt. Laat ons vooral hopen dat we in 2021 kunnen genieten van voetbal en niet te veel matchen moeten knarsetanden.