Antwerp-verdediger Junior Pius weer op vrije voeten na arrestatie in zijn thuisland

Antwerp-verdediger Junior Pius vertrok om persoonlijke redenen naar zijn thuisland, maar daar werd de 25-jarige Nigeriaan opgepakt om financiële redenen. Hij is nu opnieuw vrijgelaten.

Junior Pius was dinsdag wegens persoonlijke redenen afgezakt naar zijn thuisland. Maar daar werd de speler van Antwerp wegens financiële redenen in de boeien geslagen door de Nigeriaanse immigratiedienst. Zaterdag werd hij opnieuw vrijgelaten.

Hij is dan wel op vrije voeten, de verdediger moet zich volgende week nog wel melden op het hoofdkwartier van Interpol. De Nigeriaan kreeg eender al van The Great Old te horen dat hij de club mag verlaten. Hij stond onder leiding van Ivan Leko al enkele maanden niet meer op het veld.