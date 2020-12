Coach Leko na de overwinning tegen Charleroi: "Als die vijf wissels eerder mogelijk waren hadden we nu vast vijf punten meer"

Coach Leko was zeer tevreden met de inzet die hij zag van zijn team vandaag. Het was geen makkelijke partij voor de Reds, maar ze hielden toch verdiend de drie punten thuis tegen een sterk verdedigend Charleroi. Het was tevens ook de eerste keer dat Leko extra wissels kon doorvoeren.

Voor trainer Leko stond vandaag meer dan alleen de drie punten op het spel: “Dit was een belangrijke wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent voor play-off 1”, aldus Leko. “Normaal gezien winnen in dit soort wedstrijden de teams die het meeste karakter tonen. Vandaag bleek dat ook zo. We bleven karakter tonen en doorduwen, zelfs toen we op achterstand kwamen. Dit is een mooie manier om het jaar af te sluiten.”

Vervangingen:

Deze speeldag was de eerste keer dat ploegen in de Jupiler Pro League vijf wissels konden doorvoeren in plaats van drie. Leko had al eerder laten verstaan voorstander te zijn van die maatregel. Het waren vandaag tevens de invallers bij Antwerp die het verschil maakten en zorgden voor de aansluitingstreffer. Leko was vooral blij dat de extra wissels er nu eindelijk waren.

“Dit was nodig. Ik heb het er al vaker over gehad. Je wil als team natuurlijk dezelfde voorwaarden als andere clubs in de Europese competities. En was deze keuze eerder gevallen dan hadden we vast 5 punten meer. We hebben voor ons succes in Europa cash betaald in de competitie. Onze kalender was overvol. Dus het is positief dat dit nu eindelijk een mogelijkheid was." Aldus de coach.